Universidad de Chile tiene un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. Tras una larga espera, el conjunto estudiantil hizo oficial el arribo de Lucas Romero para la temporada 2026.
El mediocampista paraguayo fue presentado con bombos y platillos por la institución laica, confirmando su préstamo con opción de compra (desde Recoleta FC) hasta fines de esta campaña.
¿Cuánto tendrá que pagar Universidad de Chile si quiere quedarse con él? El presidente del equipo dueño de su carta, Luis Vidal, conversó con La Gran Jugada y contó la firme sobre el negocio que pactó.
“El pase es un préstamo con cargo por un año y el club chileno tiene hasta el 31 de diciembre para decidir si hace uso de la opción de compra, que sería del 80%”, comenzó señalando.
“Recoleta se quedaría con el 20% de futuras ventas. El total de la operación podría acercarse al millón de dólares si se concreta la compra, pero no lo superaría”, cerró el dirigente guaraní.
Ya es refuerzo de Universidad de Chile: el 2025 de Lucas Romero
Durante su última campaña, la figura en cuestión disputó una totalidad de 34 compromisos con Recoleta FC. En dichos encuentros, anotó un gol y aportó con una asistencia.
Cabe destacar que, además de Lucas Romero, el cuadro universitario ya confirmó las incorporaciones de Eduardo Vargas y Octavio Rivero. El siguiente en la lista debiese ser Juan Martín Lucero.
En resumen:
- Opción de compra: Universidad de Chile tiene la facultad de adquirir el 80% del pase del jugador.
- Monto total: Si la U decide ejecutar la compra antes del 31 de diciembre de 2026, la operación global (incluyendo el cargo por el préstamo) se acercará al millón de dólares, sin superar dicha cifra.
- Plusvalía para Recoleta: El club paraguayo se reservó un 20% de una futura venta, apostando por la vitrina que significa la U para el mercado europeo o brasileño.