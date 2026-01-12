Universidad de Chile tiene un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. Tras una larga espera, el conjunto estudiantil hizo oficial el arribo de Lucas Romero para la temporada 2026.

El mediocampista paraguayo fue presentado con bombos y platillos por la institución laica, confirmando su préstamo con opción de compra (desde Recoleta FC) hasta fines de esta campaña.

¿Cuánto tendrá que pagar Universidad de Chile si quiere quedarse con él? El presidente del equipo dueño de su carta, Luis Vidal, conversó con La Gran Jugada y contó la firme sobre el negocio que pactó.

“El pase es un préstamo con cargo por un año y el club chileno tiene hasta el 31 de diciembre para decidir si hace uso de la opción de compra, que sería del 80%”, comenzó señalando.

“Recoleta se quedaría con el 20% de futuras ventas. El total de la operación podría acercarse al millón de dólares si se concreta la compra, pero no lo superaría”, cerró el dirigente guaraní.

Lucas Romero ya es jugador de Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

Ya es refuerzo de Universidad de Chile: el 2025 de Lucas Romero

Durante su última campaña, la figura en cuestión disputó una totalidad de 34 compromisos con Recoleta FC. En dichos encuentros, anotó un gol y aportó con una asistencia.

Cabe destacar que, además de Lucas Romero, el cuadro universitario ya confirmó las incorporaciones de Eduardo Vargas y Octavio Rivero. El siguiente en la lista debiese ser Juan Martín Lucero.

En resumen: