Universidad de Chile se alista a confirmar un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. En un sorpresivo movimiento, el cuadro laico aceleró las gestiones por Juan Martín Lucero.

A la falta de su firma, el delantero argentino se vestirá de azul durante los próximos días y se integrará al equipo dirigido por Francisco Meneghini. ¿A qué costo? Se filtró el contrato del goleador de 34 años.

Según indicó RTI Esporte, hay acuerdo total por su incorporación a préstamo por una temporada con opción de compra. Su sueldo no deja de llamar la atención: es una cifra millonaria.

“El club ha llegado a un acuerdo verbal con el jugador para una cesión por una temporada, válida hasta 2026, con opción de compra de sus derechos económicos al final del préstamo”, comenzó señalando el medio.

Luego, agregó: “Juan Martín Lucero aceptó una reducción en sus ingresos. El punto central de la negociación no fue el salario nominal, sino la negativa de la Universidad de Chile a asumir los compromisos variables del contrato“.

Aseguran que este será el sueldo de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

El salario de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Finalmente, el sitio en cuestión entregó la cifra exacta que percibirá el atacante trasandino mes a mes. Hubo un arreglo con la cúpula estudiantil para cerrar el pacto. ¿Qué pasó?

“El club chileno aceptó cubrir íntegramente el salario mensual de 110.000 mil USD, pero rechazó cláusulas como bonificaciones por goles, goles por partidos jugados, premios por títulos, derechos de imagen y primas por fichaje”, agregó.

“La eliminación de estas cláusulas resultó crucial para que el acuerdo fuera financieramente predecible y compatible con la planificación del club. Sin las restricciones contractuales, la negociación se volvió más fluida“, cerró.

En resumen: