Universidad de Chile mantiene en incertidumbre la continuidad de Lucas Assadi. A pesar de que la joya azul tiene contrato vigente, no es sorpresa que diversos clubes internacionales estén tras sus pasos en el mercado de fichajes.

Incluso, uno de ellos ya se aventuró con una propuesta, la que fue rechazada por la escuadra estudiantil. ¿Qué pasó? Según detalló Radio ADN, la cúpula laica le dijo que no a lo ofrecido por el Maccabi Haifa.

La razón es evidente: no convenció la cifra que dejó el elenco israelí sobre la mesa. Con esto, se marca un importante antecedente del actuar universitario en el libro de pases.

“Solo ha llegado una oferta concreta (…) por el 85% del pase. Los europeos ofrecieron 2 millones de dólares para el traspaso, pero en Azul Azul rechazaron la propuesta por el volante de 21 años“, comenzó señalando el medio citado.

Luego, la información concluyó asegurando: “Aunque Lucas Assadi no tiene cláusula de salida, no escucharán ofertas por menos de 5 millones de la divisa norteamericana“.

Universidad de Chile rechazó una propuesta concreta por Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el seleccionado nacional disputó una totalidad de 30 compromisos con la camiseta azul. En dichos enfrentamientos, anotó 11 goles y entregó seis asistencias.

Cabe consignar que Lucas Assadi está vinculado contractualmente a Universidad de Chile hasta fines de 2026. Por el momento, se mantiene en el equipo de sus amores…

En resumen: