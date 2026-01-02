Universidad de Chile tiene que tomar una importante decisión sobre Lucas Assadi. En la antesala del comienzo de la próxima temporada, el conjunto estudiantil recibió una oferta por su joya en el mercado de fichajes.

Al menos, así lo reveló el periodista Rodrigo Hernández en Radio ADN. Según detalló el periodista, la propuesta no proviene desde Brasil, específicamente desde Minas Gerais como se especuló en los últimos días.

¿De dónde llegó el ofrecimiento? Según explicó el comunicador, las grúas israelíes vienen con todo por el crack de 21 años. La situación tendrá que ser analizada con pinzas por Azul Azul.

“Una información complementaría que me acaba de llegar al teléfono. Lamentablemente, lo de Atlético Mineiro no es nada concreto. No hay una oferta sobre la mesa para la U”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Lo que sí, hay una oferta que procede de Israel. Salió en un par de lados que es relativa al Maccabi Tel Aviv y no es. Es el Maccabi Haifa. Hizo una oferta concreta y formal por Lucas Assadi“.

Universidad de Chile recibió una propuesta concreta por Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

¿Saldrá de Universidad de Chile? El 2025 de Lucas Assadi

Durante su última campaña en los azules, el seleccionado chileno disputó un total de 30 encuentros. En dichos compromisos, logró marcar 10 goles y asistir en seis oportunidades.

Cabe consignar que Lucas Assadi tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Por ende, la decisión final sobre su futuro la tiene la cúpula laica. ¿Saldrá del club?

En resumen:

Según reveló el periodista Rodrigo Hernández en Radio ADN, la situación de Lucas Assadi ha dado un giro inesperado en las últimas horas, aclarando el origen real del interés extranjero: