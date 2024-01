Siguen los coletazos tras la marginación por parte del técnico Nicolás Córdova a Marcelo Morales, al no convocarlo al Preolímpico de Venezuela clasificatorio para Paris 2024.

El mundo azul reaccionó ante esta situación y uno que lo hizo fue el ex delantero de la U, Marcelo Jara, quien en conversación con Bolavip trató el tema desde muchas perspectivas.

La primera es que si el entrenador estimó que era lo correcto, en base a la información que manejaba, eso se debe respetar. “Si bien hay una condición que tiene que ver de disciplina deportiva, se respeta lo que pueda pensar un técnico de fútbol y no se cómo se podría traducir eso. Me parece que por ese detalle de valorar en exceso una situación puntual de una condición física, hay que verlo con un poquito más de información y quizás lo toman como un grado de indisciplina”, dijo el reconocido Ñato Jara.

De todo modos, si existen aspectos irrefutables, según el actual entrenador, se puede compartir, pero que el aspecto mencionado sea causal de dejarlo fuera, no estarían en lo correcto, en base a su visión.

“Si toman eso como una falta de compromiso en lo deportivo y en lo grupal, puede que se comparta, pero si es una situación que en el contexto estoy tratando de bajar mis niveles grasa y no logro que por esa razón de un dato frío, no me parece bien excluir a un jugador por un dato que te arroja hoy en día el fútbol”, dijo el ex atacante.

Siguiendo en el tema, añadió que “si ven que el jugador no hizo esfuerzo y no se conecta con el grupo, ahí uno está de acuerdo”, manifestó Jara en conversación con nuestro portal.

Marcelo Jara sale en defensa del Shelo Morales (Archivo)

Marcelo Jara: “Chile no se puede dar el lujo de discriminar a jugadores”

Luego y analizando el tema futbolístico, para Jara es un todo si no de lo contrario, habría que crear robots que tiren datos constantemente y en base a eso, tomar decisiones. Para él, este deporte está compuesto de múltiples factores.

“(Marcelo) es un jugador que cuando lo ve jugar, no está viendo solo la parte física. Está viendo su inteligencia, su capacidad y su aspecto psicológico, de lo contrario tendríamos que crear robots, tirar toda una máquina de datos para que de alguna manera ver si ese jugador puede cumplir o no con esa condicional, pero el fútbol es multifactorial, muchas cosas se relacionan para que el jugador tenga una buena calidad”, enfatizó el ex deportista.

No obstante, mostró toda su molestia cuando señaló que nuestro país, no puede regalar licencias como sí lo pueden hacer los grande del continente. “Chile no tiene el lujo que se pueden dar Argentina o Brasil de discriminar a jugadores. Quizás algún jugador allá tiene esa condición de grasa corporal, pero otro aporta en lo futbolístico y se puede discriminar en esos casos, pero nosotros no“, afirmó el ex técnico azul.

Finalmente, sentenció que “son pocos los futbolistas en Chile que tienen calidad y experiencia que Marcelo Morales le puede dar a la selección”, concluyó de manera tajante, Marcelo Jara.

Morales ya se integró a la pretemporada de la U (Photosport)

¿Cuáles fueron los números del Shelo Morales en 2023?

El jugador de Universidad de Chile entre Campeonato Nacional y Copa Chile, disputó 23 partidos de los cuales, en 21 fue titular. Anotó un solo gol y dio seis asistencias en el certamen de Primera División.