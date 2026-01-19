Universidad de Chile cumplió su más largo anhelo en el mercado de fichajes. Tras una intensa negociación, el conjunto estudiantil cerró el arribo de su cuarto refuerzo para 2026.

¿De quién se trata? Juan Martín Lucero aterrizó en la Región Metropolitana para estampar la firma final. El delantero argentino llegó al Aeropuerto de Pudahuel con dicha misión.

Luego de finiquitar su paso por Fortaleza, el futbolista de 34 años se integrará a los entrenamientos del plantel profesional. Es esperado con los brazos abiertos en La Cisterna.

Luego de un complejo vaivén y tal como adelantó BOLAVIP Chile en noviembre de 2025, el Gato Lucero se vestirá de azul. Decidió cruzar la vereda y olvidarse de su estadía en el archirrival.

Cabe consignar que el experimentado goleador pactó un contrato por dos temporadas. Llega en condición de agente libre tras acordar su rescisión con el Tricolor de Aço: estaba vinculado hasta diciembre de 2027.

Juan Martín Lucero jugará en Universidad de Chile. (Imagen: Fortaleza)

El 2025 de Juan Martín Lucero

Durante su última campaña, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 51 encuentros con Fortaleza. En dichos compromisos, anotó 11 goles y entregó una asistencia.

Foto: Juan Martín Lucero firmará por Universidad de Chile