La U tiene toda una problemática a fin de temporada porque sus tres referentes de área terminan contrato. Hablamos de Lucas Di Yorio, jugador que pertenece a Atlético Paraenense; Rodrigo Contreras, cuyo pase es de Deportes Antofagasta y Nicolás Guerra que concluye su vínculo con los azules.

Pese a que se ha rumoreado que la gerencia deportiva de Azul Azul irá a la carga otra vez por Octavio Rivero, atacante uruguayo que tiene contrato vigente con Barcelona de Guayaquil, lo cierto es que los universitarios han preguntado por la actualidad de otro atacante.

Según pudo averiguar, Universidad de Chile habría hecho sus primeros sondeos para tentar a Juan Martín Lucero, ex Colo Colo y que juega actualmente en el Fortaleza de Brasil.

El presente del Gato en el cuadro del norte brasileño no es nada bueno considerando que el equipo azul y rojo está peleando por no descender junto al Santos de Neymar.

Hay algo que comparte Lucero con Rivero, y es que ambos son amigos de un actual jugador de Universidad de Chile, el defensa Matías Zaldivia, quién fue compañero de ambos en el equipo de Macul.

El contrato de Juan Martín Lucero con Fortaleza

El atacante tiene contrato con Fortaleza hasta diciembre de 2027, sin embargo, en la U creen que si desciende el equipo del goleador, podrían conseguir un préstamo como sucede actualmente con Lucas Di Yorio.

