Este jueves comenzó la fecha 28 del campeonato nacional donde Everton de Viña del Mar se impuso ante Palestino 2-0 ubicándose en la cuarta posición de la tabla de posiciones.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de los viñamarinos Francisco Meneghini fue consultado por Radio Cooperativa acerca del interés de Universidad de Chile para que llegue a la banca universitaria.

Paqui rechazó de plano las informaciones vertidas por este medio, el que había asegurado que el argentino ya negociaba con la U.

“No, no (al ser consultado respecto a si ha hablado con la U). Estamos conversando con Everton, la renovación es una posibilidad concreta y estamos enfocados en terminar de la mejor manera la temporada acá”, afirmó.

Everton venció a Palestino en La Cisterna (Photosport)

“Era una final para nosotros”

Paqui Meneghini analizó el partido asegurando que “era una final para nosotros y los jugadores lo tomaron así, creo que once contra once fuimos superiores, después diez contra diez el partido entró en otro terreno donde no sufrimos mucho, pero perdimos el control y nos llevamos un triunfo que es clave”.

El DT reconoció que “nos dejó malas sensaciones el empate ante Curicó, donde no hicimos un gran partido, pero los superamos, el arquero de ellos fue figura, no nos permitió ganar, y ahora recuperamos terreno y depende de nosotros asegurar el cuarto lugar”.