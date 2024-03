Universidad de Chile no quiere sacar el pie del acelerador ante este positivo arranque y aprovechando su gran momento, en esta Fecha FIFA aprovechará de ponerse al día por su duelo pospuesto ante Cobresal, en el que los ‘Azules’ de ganar, quedarán como punteros exclusivos del torneo.

En las últimas horas, el defensor central del ‘Romántico Viajero’, Franco Calderón conversó con la prensa en el Centro Deportivo Azul y habló de lo que fue el último partido de los ‘Azules’ ante O’Higgins, el cuál consideró como un buen apretón de manos para consolidar lo que ha venido haciendo el equipo.

“En el último partido por ahí en el segundo tiempo nos costó un poco, salimos un poco retrasados, porque el equipo rival nos salió a buscar en el segundo tiempo, nosotros hicimos un buen primer tiempo el otro día, después ellos nos taparon las líneas. Son cosas del partido que nos tenemos que acostumbrar a defender y saber sufrir” , comenzó señalando Calderón.

Sobre lo que han sido sus primeros partidos con la camiseta de la U, el zaguero azul reveló lo que ya ha sido su primera gran enseñanza en la defensa del ‘Romántico Viajero’, en la que recordó lo que fue su debut oficial con el equipo ante Audax Italiano.

Calderón se ha consolidado en la zaga azul | Foto: Photosport

“Pasa que en la última línea, un error y lo pagas caro, en el primer partido mío tuve un error y casi la pague caro, por eso no me complico, juego simple, sabemos que somos la última línea del equipo, buscamos darle seguridad al equipo, que es lo primero. Para mí hay que hacer las cosas simples y dar un buen pase, es todo”, declaró a los medios.

Viendo lo que ha sido su rendimiento con el correr de los partidos, el ex Unión de Santa Fe indica que es un jugador que constantemente revisa lo que es su desempeño dentro de la cancha y que con el pasar de las semanas, su adaptación y funcionamiento va ser mucho mejor en la Universidad de Chile.

“Uno cuando llega a casa, se pone a ver las cosas y sabía que me estaba faltando algo, sabía que no estaba rindiendo bien, así que estuve tranquilo, sabía que las cosas se me iban a dar partido a partido iba a ir agarrando confianza con todos. Me voy soltando un poquito mejor, en el último partido me solté bastante, espero seguir con esto”, profundizó.

Finalmente, Calderón hizo un comparación por lo que ha sido su transición del fútbol argentino al fútbol chileno, en la que indica que sin dudas son distintos, ya que en las tierras trasandinas está mucho más permitido el roce, algo que ha tenido que ir reculando en nuestro torneo.

“Me voy adaptando cada vez más al fútbol chileno, obviamente llegar acá te hace ver cosas que uno no estaba acostumbrado, en Argentina es un poco más de roce que en el fútbol chileno, pero acá hay que adaptarse, porque no hay tiempo para esperar. Voy agarrando todas las opciones que me ha ido dando el DT y manejarlo de buena manera”, cerró.

¿Cuáles han sido los números de Franco Calderón con la Universidad de Chile?

El defensor argentino ha sido pieza fija en el equipo de Gustavo Álvarez, en la que ha disputado de titular los cuatro partidos de la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional.