Universidad de Chile ha llevado un gran arranque en este 2024 de la mano de Gustavo Álvarez en la banca, en donde sin duda el mejor resultado que ha cosechado azul fue la histórica victoria ante Colo Colo por la mínima en el Estadio Monumental, en donde dijeron adiós a una negativa racha de no poder vencer al archirrival.

Sobre aquello, en esta jornada fue consultado nuevamente el defensor argentino, Franco Calderón en conferencia de prensa, en la que le recordaron lo que fueron sus palabras tras llegar a la U, en donde en Argentina no había perdido ningún clásico, algo que de momento, mantiene intacto ahora en Chile.

“Yo dije la verdad, los clásicos que me tocó disputar la verdad que todavía no perdí ninguno, sabemos que en el fútbol convives con esto, puedes ganar o perder, pero espero seguir con esta racha de los clásicos y jugarlos diferentes. Las semanas antes del clásico son distintas a otro partido, decimos que es un partido más, pero sabemos entre nosotros que no era así“, partió señalando Calderón.

Teniendo en consciencia lo que fue dicho partido, el zaguero de la U mostró toda su felicidad tras conseguir este importante triunfo ante Colo Colo, remarcando lo que era la negativa racha que convivía con los azules.

Calderón atesora el triunfo en el Superclásico | Foto: Photosport

“Estamos muy contentos de venir y ganar el primer clásico después de muchos años que no se conseguía, espero seguir con esta racha”, explicó.

Finalmente, Calderón apuntó a que estos partidos siempre son importantes dentro de una temporada, en la que espera que tras dicho triunfo, el equipo pueda consolidarse y motivarse aún más para lograr grandes objetivos en este 2024.

“Obviamente que los clásicos son para motivar, obviamente no es lo mismo perder que ganar un clásico, para mí ganar el clásico es una motivación y para el grupo también. Espero que eso nos sirva para todo el torneo”, concluyó.