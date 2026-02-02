Universidad de Chile ha tenido una diversa gama de figuras desde su fundación, pero no todos lograron ganarse un espacio en el corazón de los hinchas. Uno de los que sí pudo hacerlo, estuvo en la despedida de José “Pepe” Rojas.

¿Quién es? Su apodo quedó inmortalizado en la historia del club tras coronarse campeón en el Torneo de Apertura 2009. Será recordado por siempre por su impacto como lateral derecho: ese es el caso de José “Firulais” Contreras.

En conversación con AS Chile, el retirado zaguero rememoró su época vestido de azul. No escondió su alegría por volver al Estadio Nacional y jugar ante la hinchada universitaria.

“Es emocionante. Le quiero agradecer a Pepe por la invitación, para mí es un honor. Pasamos momentos maravillosos, es algo emocionante. Estar aquí… Se me eriza la piel“, comenzó señalando.

“Tuve la oportunidad de estar acá y celebrar, hacer goles, ganar títulos. Lo más lindo es que el Pepe nos hace reencontrar con compañeros, técnicos y leyendas. Estamos muy contentos y emocionados por él”, agregó.

José “Firulais” Contreras se convirtió en un emblema de Universidad de Chile. (Imagen: Club Universidad de Chile)

Su amor por Universidad de Chile

Finalmente, Firulais Contreras expresó todo su cariño hacia los seguidores de la institución que defendió entre 2008 y 2011. Hizo un pacto de por vida con la camiseta azul.

“La verdad es que el mejor reconocimiento es el de la gente. Lo hice bien, lo hice mal, pero traté de hacerlo con la mayor energía posible. Estoy muy agradecido y a la hinchada de la U la llevo en mi corazón. Es mi tesoro“, cerró.

