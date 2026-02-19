Vestir la camiseta de Universidad de Chile es un privilegio y ello bien lo sabe una figura que trabaja a contrarreloj. ¿Por qué? El mercado de fichajes está cada vez más cerca de cerrar y aún no tiene club.

Durante la última temporada, representó a Deportes Iquique, pero su estadía en el elenco norteño concluyó. Ante tal situación, tiene que encontrar un nuevo equipo lo antes posible.

Su nombre: Luis Casanova. En conversación con AS Chile, el defensor central expuso una problemática que lo tiene contra las cuerdas: le ha costado más de la cuenta dar con una nueva casa deportiva.

“Ha estado complejo. Quizás es porque el año pasado no lo terminé en mi mejor forma física, considerando la exigencia de pelear el descenso. Creo que eso me está pasando un poco la cuenta”, comentó el otrora capitán azul.

“La intención siempre va a ser Primera, por todo lo que genera y porque están los mejores jugadores, pero tampoco me cierro a otras divisiones o ligas. Donde esté, siempre voy a dar lo mejor de mí”, agregó.

Luis Casanova busca club. En el pasado representó a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

De capitán de Universidad de Chile a una compleja realidad

Finalmente, el zaguero de 33 años lanzó un potente mensaje para intentar continuar con su carrera. Por el momento, no se le pasa por la cabeza abandonar la actividad y colgar los botines.

“Sólo quiero seguir jugando, porque es lo que me llena y para lo que me preparo (…) He trabajado la parte física y mental en este tiempo sin fútbol y me ha hecho muy bien. Estoy preparado para lo que venga“, cerró.

