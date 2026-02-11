Una noticia que impacta a todo el fútbol chileno es la que dio a conocer esta mañana el exfutbolista Mauricio Pinilla, quien confesó padecer una delicada enfermedad tras pasar cuatro días internado en una clínica.

El otrora goleador de Universidad de Chile y la Selección Chilena, contó que fue diagnósticado de cáncer de piel, en el programa ‘Marca Personal’ de La Metro, donde es panelista.

“Les voy a contar también un momento importante de mi vida, que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel”, comenzó diciendo y tomando por sopresa a todos en el estudio.

“Ahora, esto nunca lo he contado en ningún programa. Es la primera parte nomás, así que me tienen que quemar estas manchitas y se deberían resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento eso sí, estoy haciendo la terapia correspondiente para que esto se solucione”, agregó mostrando positivismo al tratamiento.

En la instancia, Pinigol indicó que esto se habría presentado por la constante exposición al sol que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva: “Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos, parte de eso hubo”.

Finalmente, el otrora delantero de 42 años, relató cómo fue el proceso para detectarle esta enfermedad, la cual tiene un 95% de cura si el diagnóstico se hace a tiempo.

“Ahora estoy en tratamiento, lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica donde me hicieron todos los exámenes. Imagínate que me salieron las defensas de mil, en uno”, finalizó el bicampeón de América.

