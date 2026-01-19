Un crudo testimonio entregó el joven futbolista de Universidad de Chile, cedido a Deportes Concepción, Franco Cáceres, quien en las últimas horas sufrió la pérdida completa de su casa familiar tras el incendio forestal que afectó a la ciudad de Penco.

En conversación con Radio ADN, el futbolista de 18 años reveló que el incendió consumió por completo su casa ubicada en el sector de Cerro Verde y que había sido terminada de construir hace apenas unos meses atrás.

El crudo relato de Franco Cáceres: “Todo fue consumido”

“Mi casa era de dos pisos; la parte de abajo era de cemento y la parte de arriba era de madera… No quedó nada, ni un palo parado, todo fue consumido por el fuego, pero acá estamos, seguimos en pie”, reveló el futbolista.

En la conversación, Cáceres reveló que “nuestra casa terminó de ser construida hace 9 meses, era una casa chica, nosotros no somos una familia de muchos recursos. En abril del año pasado empezamos a vivir en esa casa y nos duró menos de un año. Recordamos todo el sacrificio que hemos hecho, mis papás principalmente, y nos da pena”.

Tras el siniestro, el futbolista confesó que “hemos recibido mucha ayuda de parte de la U y de Deportes Concepción, se han portado súper bien. También hay gente conocida que vino de Concepción a dejarnos cosas”.

Respecto a su incipiente carrera, Cáceres comenzó en Huachipato donde jugó hasta los 12 años, luego dio el salto a la UC y posteriormente a Universidad de Chile, donde esta temporada fue enviado a préstamo al ‘León de Collao’.

