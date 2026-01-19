Un jugador de Universidad de Chile tuvo un fin de semana para el olvido. Es que tras la suspensión del compromiso ante Racing Club en Concepción, lamentó una pesadilla en la Región Metropolitana.

¿Qué le pasó? Fue asaltado con el método encerrona. Ese es el caso de Nicolás Ramírez, que durante la noche de este domingo 18 de enero fue interceptado por una banda de delincuentes.

Mientras transitaba por la comuna de Colina, específicamente en la intersección entre la Ruta 5 Norte y la Autopista Nororiente, sufrió el violento robo. Se utilizaron armas de fuego para intimidarlo.

Incluso, hubo disparos al aire por parte de los antisociales para amedrentar al futbolista de 28 años. Para fortuna del deportista profesional, la situación no pasó a mayores y solo hubo pérdidas materiales.

Sobre este último punto, solo fue momentáneo. Es que horas más tarde, el vehículo del formado en Universidad de Chile fue encontrado en Recoleta por Carabineros.

Nicolás Ramírez sufrió una violenta encerrona. Afortunadamente, el jugador de Universidad de Chile está bien. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Nicolás Ramírez en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el zaguero central disputó una totalidad de 34 encuentros vistiendo la camiseta azul. En tales enfrentamientos, no registró goles ni asistencias.

Cabe destacar que Nicolás Ramírez renovó su contrato con Universidad de Chile por una temporada más. A pesar de haber tenido la intención de salir en este libro de pases, extendió su vínculo.

En resumen: