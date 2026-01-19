El día de ayer Universidad de Chile recibiría a Racing Club en el Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepción. Pero con los lamentables incendios que ocurrieron en la zona, el partido debió ser suspendido. Y para mal de los azules, Gabriel Castellón iba a ser baja por lesión, tras desgarrarse el cuádriceps de la pierna derecha.

Cristopher Toselli sería el reemplazo del ex Huachipato, quien no viene de sumar muchos minutos en la pasada temporada. Pero el día de hoy la U recibió una mala noticia sobre la lesión de su portero titular.

Según informa Cooperativa Deportes, el porteño estará al menos tres semanas fueras de las canchas. Es decir, se perderá sí o sí el inicio de la Liga de Primera 2026.

Paqui Meneghini fue claro al decir que no contrataría otro portero, siendo Toselli el suplente que tendrá que defender la camiseta azul en los próximos encuentros. Por otro lado también cuentan con Ignacio Sáez, quien regresó de su préstamo en Deportes Concepción.

En 2025, el formado en la UC, jugó apenas 11 encuentros en donde recibió 12 goles y mantuvo 2 vallas invictas.

Castellón se perderá el inicio del Campeonato Nacional

¿Qué partidos se perderá Gabriel Castellón?

El ex Santiago Wanderers se perderá el debut de la U en la Liga de Primera, cuando reciba a Audax Italiano en el Estadio Nacional el viernes 30 de enero a las 20:00 horas. También arriesga a perderse los duelos frente a Huachipato y Palestino en las siguientes semanas.

En síntesis