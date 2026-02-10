Universidad de Chile tiene que despertar en la Liga de Primera 2026 y ello bien lo sabe Gabriel Castellón. El arquero titular del conjunto estudiantil envió una potente advertencia.

En la previa del compromiso ante Palestino, el oriundo de Valparaíso asistió a conferencia de prensa y le dejó un contundente mensaje al camarín universitario. Hay que enmendar el camino.

Razones hay de sobra, pero la más importante: defender la camiseta azul tiene un peso especial. Por ello, llamó a dar vuelta la página tras el pobre inicio de temporada y reaccionar en el certamen local.

“La presión siempre está, estamos representando al club más grande de Chile. Más que presión, empieza el tema de la necesidad de comenzar a sumar de a tres (puntos)”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Si los objetivos los tenemos claros, no podemos dejar pasar más puntos. Más que presión tenemos la necesidad de empezar a sumar para escalar en los puestos de la tabla”.

Gabriel Castellón llamó a Universidad de Chile a despertar. (Imagen: Photosport)

El complejo inicio de Universidad de Chile

Luego de dos jornadas disputadas, la escuadra laica aún no suma victorias. El rendimiento está lejos de lo anhelado por los hinchas y Gabriel Castellón lo tiene claro. Así lo expresó.

“No es el inicio que todos esperábamos, por la regularidad que habíamos agarrado el año pasado. Queremos empezar ganando (…) Es difícil comparar, hay un nuevo cuerpo técnico y compañeros, hay que volver a enlazar”, reflexionó.

En resumen: