Palabras de Gabriel Castellón se dan justo cuando el ex UC recibió una importante noticia.

El buen momento de Universidad de Chile va de la mano de lo que ocurre en el sector posterior del equipo en la cancha. El buen trabajo defensivo, va de la mano también con lo que haga el portero de turno.

Y hoy por hoy en la U el titular es Gabriel Castellón, quien cuenta con la plena confianza de parte del técnico Gustavo Álvarez para ser el titular de los azules en estas siete fechas que lleva el torno de recorrido.

Fue así como este miércoles, el propio Castellón salió al paso de su momento y por cierto, de tener que lidiar con Cristopher Toselli, quien es su reserva en el cuadro laico. El porteño, tuvo palabras para lo que es su relación con el ex Universidad Católica.

“Con Cristopher me llevo muy bien, tenemos una relación muy buena y no se si han visto algunas fotos en redes sociales, nos llevamos muy bien“, sostuvo el ex arquero de Huachipato.

Además, que reconoció que con este presente y teniendo a Toselli en el banco, lo obliga a siempre tener que entrenarse al máximo, ya que jamás su titularidad estará garantizada.

“Si él entrena al cien, obviamente la exigencia para mi es entregarme al cien. Eso ayuda a que el puesto de arquero se sienta bien representado. Ahora me toca a mi, pero si le toca a él lo voy a apoyar porque siempre hay que pensar en el beneficio del equipo más que el personal”, afirmó Castellón.

Cristopher Toselli recibe importante reconocimiento

Por si fuera poco, los arqueros de la U siguen llenándose de elogios y ahora fue Cristopher Toselli, quien finalizó un importante proceso que le servirá el resto de su vida.

Fue así como el entretubos de los universitarios egresó del Master 2023 en The Football Manager Institute, que es un instituto de educación en gestión y negocios del fútbol online con sede en Madrid.

Fue así cómo la misma cuenta reconoció el gran logro y dentro de quienes participaron junto al arquero de 35 años, estuvieron la ex portera de La Roja Christiane Endler y el Tanque Santiago Silva, entre otros.

El reconocimiento para Toselli (Instagram)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

En la octava fecha, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Coquimbo Unido. El duelo se jugará este domingo 14 de abril a las 12:30 horas.