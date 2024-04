Marco Antonio Figueroa compara su paso por la U con la actualidad de Gustavo Álvarez: "Las condiciones en la que está esté técnico, yo no las tuve"

El momento que vive Universidad de Chile es aplaudido por todos. Lo que está haciendo el estratega Gustavo Álvarez con la U ya comienza a ser admirado e incluso, por aquellos que hasta dirigieron a los azules en algún momento.

Uno de ellos es Marco Antonio Figueroa, quien en conversación con BOLAVIP CHILE tuvo palabras para el accionar de los laicos en el Campeonato Nacional, aunque en primera instancia, valora las condiciones en las cuales trabaja el argentino, algo, que según sus palabras, él no tuvo.

“En las condiciones en las que está este técnico no las tuve yo, recuerden que fui por querer dirigir a la U y fui solo, porque no me aceptaron mi cuerpo técnico y ese fue un error que reconozco”, afirmó el Fantasma.

Fantasma Figueroa: “Me alegro por los hinchas de la U”

De todos modos, Figueroa dijo estar atento a lo que hace la U y todos los clubes del fútbol chileno. Es por tal motivo, que se alegra por los seguidores del Bulla por el actual presente de su club.

“Me alegro por los hinchas porque siempre he dicho que tienen una hinchada maravillosa que sigue a la U a todos lados y de verdad, me alegro”, sostuvo el ex atacante de Cobreloa.

De todos modos, dijo estar agradecido por siempre de aquellas instituciones que le permitieron dirigir. “Me da gusto que los equipos grandes anden bien y siempre me alegro en general por los equipos que me han dado la oportunidad de dirigir y trabajar, sin excepción”, cerró Figueroa.

MAF dirigiendo a la U a fines del 2013 (Photosport)

¿Cuándo dirigió Marco Antonio Figueroa a la U?

Tras la salida de Darío Franco en julio de 2013, asumió Marco Antonio Figueroa el banco de Universidad de Chile. Tras llevarlos a Copa Libertadores ganando la liguilla de aquel año, la temporada 2014 no la inició como se esperaba y en enero de aquel año, el DT no siguió al mando de la U.