Este lunes comenzó la pretemporada de la U en el Centro Deportivo Azul, donde el plantel se reencontró y conoció al nuevo cuerpo técnico, liderado por Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Tras la primera jornada de trabajos físicos, habló con la prensa el arquero Gabriel Castellón, quien se refirió a este turno: “Bien, bien, ya conocía obviamente a todos”.

En esa línea, también agregó al delantero Eduardo Vargas, que es el gran refuerzo hasta el momento: “Lo conocía de la Selección, la verdad que está muy contento”.

Respecto a los trabajos en el CDA, explicó: “Hoy día recién acondicionarse físicamente a lo que viene”. También consignó que solo presentaron al nuevo staff técnico y no hubo ninguna actividad extra: “Cuando llega un cuerpo técnico los presentan nomás”.

Por ahora, Castellón seguirá siendo el arquero titular en la U y podría mantenerse el mismo tridente que la temporada pasada, con Cristopher Toselli que podría renovar y el canterano Ignacio Sáez.

“Siempre es bienvenido los que quieran sumar, siempre va a ser bueno. Son grandes arqueros, también son grandes personas, siempre va ba ser bueno la competencia”, expresó el ex Huachipato.

La reacción por la salida de Gustavo Álvarez en la U

Finalmente, fue consultado por su reacción ante la salida del entrenador Gustavo Álvarez, quien lideró a Universidad de Chile en 2024 y 2025, y que conocía desde el cuadro acerero. Su respuesta no fue de mucho agrado.

“No, eso es privado. Yo me despedí cuando terminó el torneo, nomás”, lanzó el portero de 32 años.

