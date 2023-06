Este martes se vivieron realidades diferentes para Gabriel Mendoza y Marcelo Salas precisamente con los clubes que se identifican: Colo Colo y Universidad de Chile.

El Coca visitó la concentración de los albos en Buenos Aires donde se quejó de que los jugadores del equipo dirigido por Gustavo Quinteros ni lo miraron, en cambio a esa misma hora el Matador acudió al Centro Deportivo Azul donde los jugadores universitarios hicieron fila para sacarse fotos con el ex delantero.

Mendoza conversa con Bolavip y se toma a la broma la abismal comparación entre lo vivido por él y lo que le pasó a Salas. “Es que yo creo que la U lo hizo con un no se qué (se ríe), te repito que a mi me da lo mismo el saludo de los jugadores, ni que me hagan una reverencia”, asegura.

Marcelo Salas fue muy requerido por los jugadores de Universidad de Chile (Prensa U de Chile)

Igualmente el ex lateral deja en claro que “Marcelo Salas es un crack, merece todo el respeto por todo lo que realizó, independiente del club donde lo haya logrado, mira todo lo que hizo afuera, lo mismo Iván Zamorano, son ídolos de esta profesión”.

El Coca compartió camarín con el ídolo de Universidad de Chile en la Selección y por eso no tiene problemas en reconocer que tiene “una admiración profunda por el Matador más allá de los colores”.