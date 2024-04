Gerardo Pelusso dirigió Universidad de Chile hace 14 años y todavía recuerda con emoción dicho club. A pesar de su distancia con el Campeonato Nacional, sabe que los azules van camino a un título luego de siete años de sequía. Expresa su felicidad por ello y revela una particular anécdota por la que se enamoró del club.

En conversación con Bolavip Chile, el charrúa lo ejemplifica así: ¿Cómo no se puede estar feliz si hace casi tres años el club pudo descender? Rememora con emotividad el encuentro en el que los azules vencieron 3-2 a Unión La Calera en diciembre de 2021. Por ello, festeja que los azules ahora estén en la cima del torneo.

“Por suerte, pinta de otra manera este año. Estoy feliz después de tanto sufrimiento. Por más que he estado con mucho trabajo, sé que van bien y en la punta. No he seguido mucho el fútbol chileno, pero estoy feliz”, aseguró.

“Si le va bien a la U, me va bien a mi. Yo seguí a la U partido a partido. No me olvido nunca más del partido en Rancagua. Durante 30 minutos estuvimos en la B. Me la sufrí toda”, complementó el entrenador de Universidad de Chile en la temporada 2024.

Gerardo Pelusso está feliz por el momento de Universidad de Chile.

Anécdota en Universidad de Chile

A pesar de que Gerardo Pelusso dirigió a la U, su amor por el club no nació ahí. Fue 14 años antes, estando en Deportes Iquique. Mientras defendía a los celestes desde la banca, el mítico entrenador uruguayo quedó encantado con la barra universitaria. Le fascinó la combinación del azul y el rojo.

“Yo quiero mucho a la U, me siento parte porque estuve un año ahí y me trataron especularmente bien. La primera vez que vi a la U y fui al Estadio Nacional, yo estando en Iquique, vi a la hinchada Los de Abajo y me gustaron. Me enamoré de la hinchada y de los colores. Me enamoré de la U sin saber que año después iba a llegar ahí”, complementó.

Cuándo juega la U

El próximo partido de la U será contra Coquimbo Unido el domingo 14 de abril. Será desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional.