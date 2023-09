Gloria del Ballet Azul dispara contra Mauricio Pellegrino y mira con preocupación la tabla: "Me están entrando dudas"

La crisis futbolística en Universidad de Chile está instalada después de la derrota ante Deportes Copiapó, acumulando de esa manera ocho partidos seguidos sin conocer victorias en el presente Campeonato Nacional 2023.

El último triunfo de los dirigidos por Mauricio Pellegrino fue a principios de julio, cuando la U derrotó a Huachipato en el sur de Chile en la primera jornada de la segunda rueda. De ahí en más, seis caídas y dos empates para la U.

“Yo había dicho que con los puntos ganados en la primera rueda y ganando algunos más en la segunda, la U estaría más tranquila para el resto del campeonato”, dijo el histórico y gloria del Ballet Azul, Francisco Las Heras en su cuenta personal de Twitter.

Las Heras no vislumbra un repunte en Universidad de Chile. | Foto: Photosport

La vieja gloria de los azules, ahora, ve con preocupación la tabla de posiciones asegurando que “Con lo que veo semana a semana, ya me están entrando dudas. ¡A solo nueve puntos del precipicio! ¿Pasará nuevamente susto de ir a la B?”.

“Personalmente, si bien me entraron algunas dudas, creo que algunos puntos más ganará la U, pero la verdad no se vislumbra cómo con un entrenador que en la sexta fecha de la segunda rueda aún no tiene claro cuál es el equipo titular. Se ve difícil, ojalá se le encienda la lámpara, pero pronto”, cerró pegándole a Pellegrino.

¿Cuál es el próximo rival de la U?

Audax Italiano será el próximo rival de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2023 el próximo lunes donde esperan sumar puntos para acercarse a la Copa Sudamericana.