Universidad de Chile no tiene un grato recuerdo de Luis Roggiero, quien llegó como el flamante director deportivo con Santiago Escobar como técnico. El ex ecuatoriano apenas estuvo 8 meses en el fútbol chileno y erró el camino con varias contrataciones. Uno de esos fichajes fue contactado, recibió el llamado, pero simplemente no llegó al Romántico Viajero.

El chileno argentino Marcelo Larrondo estuvo a una firma de llegar a la U, pero todo quedó en nada y su opción se diluyó como agua entre los dedos. Finalmente, el delantero firmó en Audax Italiano y por temas personales rescindió su contrato con el cuadro itálico en el que apenas jugó 2 partidos.

Luego, el futbolista iba a ir a jugar al Once Caldas de Colombia, pero un problema de salud impidió que Larrondo, con pasado en River Plate, tomara el avión y se embarcara al fútbol cafetalero.

“El atacante argentino Marcelo Larrondo no llegará a la ciudad debido a inconvenientes de salud. De común acuerdo entre las pases se deshace el acuerdo que se tenía para su contratación”, indicó en su momento.

Marcelo Larrondo estuvo cerca de fichar en Universidad de Chile y se quedó sin chances tras no recibir el llamado de Luis Roggiero (Photosport)

Tras meses de incertidumbre, Larrondo vuelve en gloria y majestad al fútbol profesional luego de una larga para. El artillero, quien estuvo en O’Higgins y La Calera, será el nuevo goleador del mítico Deportivo Maipú de la Primera Nacional en Argentina.

El Chelo ya está trabajando en el predio del equipo de Mendoza. “Refuerzo de jerarquía para el Cruzado! Marcelo Larrondo se suma a la temporada de Deportivo Maipú. El delantero de 34 años, de gran trayectoria nacional e internacional, ya se encuentra entrenando en el Rojo”, indicaron.

Larrondo, además, estuvo en la mira de la Selección Chilena y varias veces sonó en elencos como Universidad Católica y también en Colo Colo, aunque en la U fue lo más concreto para jugar en un club importante del fútbol nacional.