Universidad de Chile tuvo una gran actuación en el sur de nuestro país, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron imponerse por 4-0 ante Huachipato, manteniéndose así firmes en la cima del Campeonato Nacional.

A lo que es el rendimiento del conjunto azul, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong’ y dio detalles del punto que considera a mejorar dentro del ‘Romántico Viajero’.

“En lo que yo creo que la U puede crecer más es en sostenerlo en más tiempo (su buen nivel), tiene demasiados vaivenes durante el juego, donde puede ser poca la consistencia”, partió señalando Fouillioux.

Manteniéndose en su explicación, el reconocido comunicador puso en un altar al entrenador Gustavo Álvarez por el gran trabajo que ha hecho en la Universidad de Chile en este año.

“Independiente de como termine el campeonato para la U, el valor que le ha entregado Gustavo Álvarez a la U es incalculable, cuando hacemos el ejercicio de la gran figura yo creo que Zaldivia y Fernández son jugadores que están por sobre sus compañeros, pero en general si uno revisa los partidos de la U, está repartido el protagonismo“, declaró.

La U se sigue manteniendo firme en la cima | Foto: Photosport

Sosteniendo en su explicación, el periodista señala que Álvarez dentro de su plan de trabajo en la U ha ido dándole cosas distintas a este plantel en un corto periodo de tiempo, en la que hoy en día lo tiene peleando el título.

“Cuando pasa eso es porque el equipo tiene funcionamiento y creo que si bien Pellegrino logró que la U en la primera rueda saliera de la UTI o salga de la UCI y se sienta más sana y empiece a caminar, ahora Gustavo Álvarez definitivamente lo sacó de ahí, lo dieron de alta la paciente y ya está bien, en la manera que se ha ilusionado el mundo Universidad de Chile, no solo por los resultados, sino por la manera de jugar y las pruebas de carácter que ha tenido, creo que es incalculable el enorme valor que este técnico le está entregando a la Universidad de Chile“, profundizó.

Finalmente, Fouillioux indicó que a comparación de lo que fue el gran comienzo de temporada del año anterior, ve mucho más solida a este Universidad de Chile en su lucha por el título, algo que también siente por parte de los hinchas azules.

“Quedan 20 fechas, puede pasar cualquier cosa, pero tiene a la gente de la U ilusionada a un punto que no estaba, porque con Pellegrino no fue lo mismo, creo que la gente no se ilusionó igual y eso creo que es muy relevante, muy importante, porque el tipo ha sido muy consistente desde el discurso y los hechos”, cerró.