Universidad de Chile piensa con todo en lo que será la temporada 2025, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez buscan nutrir de buena forma su plantel para lo que son los importantes desafíos para el próximo año, en la que hoy en día se encuentran en búsqueda de refuerzos.

Sobre este tema, el periodista Gonzalo Fouillioux se refirió en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports a un nuevo posible nombre que aparecería en el radar de la Universidad de Chile para este mercado.

“Voy aportar un nombre, quiero ser responsable, en la Universidad de Chile no me lo han chequeado, pero una persona me dijo ‘ojo, que hay un jugador que Gustavo Álvarez dirigió y le gusta mucho'”, comenzó declarando Fouillioux.

Dando más pistas sobre jugador, el comunicador remarcó en que este jugador es chileno y que fue dirigido por Gustavo Álvarez, por lo que no sería descabellado que lo pida en el mercado 2025.

“Podría eventualmente darse de que lo pida y lo vaya a buscar, es mediocampista, chileno y que juega en el exterior”, señaló.

Finalmente, Fouillioux destapó el nombre del jugador, tratándose del volante nacional Javier Altamirano, quien hoy milita en Estudiantes de La Plata y que fue uno de los grandes regalones del hoy DT de la U en su estancia por Huachipato.

“Ojo con Javier Altamirano, está recién volviendo, no lo he podido chequear con alguien del club, pero es un jugador que a Gustavo Álvarez le gustó siempre”, cerró.