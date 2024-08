Gonzalo Fouillioux se rindió ante un jugador de Universidad de Chile tras la victoria ante O’Higgins. El periodista destacó el nivel exhibido por un delantero del cuadro azul.

Y es que luego de las críticas que recibió por su bajo desempeño, Leandro Fernández fue un pilar fundamental ante los rancagüinos. Ante ello, el comunicador se deshizo en elogios en Balong Radio.

No solo por su gol y por sus dos asistencias, sino que también por su ímpetu. Asegura que los azules siempre deben contar con la mejor versión del atacante argentino. Es vital para Gustavo Álvarez.

“A partir del gol de Leandro Fernández se acabó el partido, se acabó completamente el partido. Si bien jugó un muy mal clásico, es un futbolista indescifrable, tiene un gen competitivo diferente”, comenzó señalando.

“Cuando anda en una buena jornada, puede ganar por él mismo el partido. La U no cuenta con muchos de esos jugadores. Jugó muy bien, creo que para mí fue el mejor jugador de la cancha”, agregó el periodista.

Leandro Fernández destacó en el triunfo de Universidad de Chile sobre O’Higgins.

Leandro Fernández respondió a las críticas

En tanto, el atacante se refirió a su nivel tras el compromiso. Asumió que no pudo exhibir su mejor versión en los últimos partidos, pero también destacó que no es la mayor figura del equipo. El fútbol es de momentos.

“Siempre trato de hacer lo mejor, lo que me trajo hasta acá fue siempre apoyar al equipo, sumar desde mi lado, hoy salió, la semana pasada no era el peor y hoy no soy el mejor”, expresó.

“Pudimos acertar los últimos pases finales que nos venía costando, la finalización, el Chorri (Palacios) estuvo fino, Maxi (Guerrero) también y pudimos abrir el marcador y luego se abrieron espacios”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra Cobreloa. Se disputará el viernes 23 de agosto, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.