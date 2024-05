Universidad de Chile en esta jornada tiene un duelo más que importante dentro del torneo nacional, en el que los ‘Azules visitarán al colista del torneo, Unión La Calera, con el gran objetivo de sumar un nuevo triunfo que lo mantenga bien arriba en la cima.

Para este duelo, el conjunto de Gustavo Álvarez plantea varias sorpresas ante los ‘Cementeros’, las que en esta jornada fueron comentadas por el periodista, Gonzalo Fouillioux dentro del programa ‘Balong Radio’.

“Tiene bajas importantes la U, la de Zaldivia y Morales por amarillas y la de Castro, que no se alcanzó a recuperar, estaba pintado para que jugara, pero no va poder hacerlo“, partió señalando Fouillioux.

Ya avocandose en lo que será el onceno azul, el destacado comunicador mostró su gran extrañeza por no ver como titular al volante Lucas Assadi, a quien considera que caía parado para el esquema que esta preparando para este partido.

El periodista pedía la gran oportunidad para Assadi | Foto: Photosport

“Yo no sé como se va a distribuir, primero que todo, me llama la atención que no juegue Assadi, porque creo podía estar en este once, me hace más sentido que Assadi juegue de mediapunta, antes que Palacios, considerando que Fernández es más delantero, va a jugar con tres delanteros”, declaró.

Finalmente, Fouillioux considera que en esta ocasción el estratega de la Universidad de Chile se alborotó con tanto cambio dentro de su equipo, pero que hay que esperar, ya que el DT con los experimento que ha realizado en la U, la mayoría las ha resultado.

“Es llamativo, no me hace mucho sentido este equipo que está armando Álvarez, que digamos mayoritariamente las cosas con las que ha innovado, le han resultado. Hay muchos jugadores corridos, Poblete jugará en una posición rarísima, Guerrero demasiado retrasado, pero este equipo es ultra ofensivo”, concluyó.