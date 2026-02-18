Universidad de Chile ya dio vuelta la página del amargo empate ante Palestino la semana pasada y ahora piensa de lleno en lo que será el compromiso del domingo ante nada más ni nada menos que el puntero Deportes Limache.

El equipo dirigido por Víctor Rivero buscará dar el gran batacazo de la Fecha 4 y buscará hundir más a los azules en la Liga de Primera, pero el león quiere rugir a tiempo y llegar con buena cara al Superclásico frente a Colo Colo.

Fue precisamente el DT de Deportes Limache quien habló en la previa y lo hizo en un mano a mano con ESPN Chile: “Hoy se habla de que la presión la tiene Deportes Limache que va puntero, que dicen que se va caer y no le va durar todo el año”, dijo.

Limache quiere sepultar a la U. | Foto: Photosport

“No tenemos por qué tener esa presión. Sí por el momento y la responsabilidad, pero tenemos que llevarla al escenario futbolístico donde nos hacemos más fuertes”, complementó reforzando su idea.

En esa línea, le traspasa la presión a la U y apunta a los azules como los encargados de ser protagonistas: “¿Quiénes son los que tienen que arriesgar, los que tienen la obligación? Ese escenario le favorece a Limache por su forma de jugar”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el próximo domingo Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache y buscará sumar su primer triunfo de la temporada ante un rival que llega encendido.

En síntesis

Universidad de Chile enfrentará al puntero Deportes Limache el próximo domingo por la Fecha 4.

El entrenador Víctor Rivero busca que su equipo sea protagonista previo al Superclásico ante Colo Colo.