El paso del entrenador argentino Gustavo Álvarez por Universidad de Chile estuvo claramente marcado por momentos intensos, tanto dentro como fuera de la cancha.

El técnico campeón de la Copa Chile y la Supercopa logró imprimir una identidad reconocible en el Romántico Viajero. Sin embargo, su salida del club laico estuvo lejos de ser tranquila por profundas diferencias con la dirigencia de Azul Azul derivaron en una larga y compleja negociación, generando un periodo de incertidumbre en el Centro Deportivo Azul.

Pese a ese cierre conflictivo, las reflexiones de Álvarez sobre su etapa en la U siguen resonando entre los hinchas bullangueros.

Gustavo Álvarez volvió a aparecer públicamente y habló de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gustavo Álvarez recuerda la barbarie en Avellaneda vs. Independiente

Este martes, en conversación con el programa ‘La Noche de TyC Sports’, el estratega abordó uno de los momentos más duros que le tocó vivir como entrenador: la barbarie ocurrida en el partido de vuelta ante Independiente por Copa Sudamericana, encuentro que terminó siendo suspendido y posteriormente cancelado.

“Sin duda fue el partido más triste de mi vida porque pasa en mi país. No deja de ser un deporte, un juego y me parece que el fútbol no se merece esto”, arrancó diciendo Álvarez.

“No deja de ser un deporte, un juego, me parece que el fútbol no se merece esto. Es triste, difícil encontrar las palabras precisas”, agregó.

Finalmente, el exDT azul remarcó que “es fútbol, no debería haber lugar para estos tristes episodios. Fue angustiante, doloroso, para todos. Para las dos parcialidades, para los dos países. Espero que no vuelva a suceder”.

