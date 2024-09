El lateral izquierdo Marcelo Morales volvió a ser foco de las noticias en las últimas horas. Y es que el tema de la renovación de contrato de una de las grandes figuras del Campeonato Nacional con la Universidad de Chile es una teleserie de nunca acabar.

Mucho se había hablado acerca del posible “congelamiento” del oriundo de San Miguel en caso de que no firmara su extensión del vínculo con el Romántico Viajero, herida que se volvió a abrir.

De hecho, el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura advirtió que varios jugadores del plantel azul como Marcelo Díaz salieron a “apretar” a Gustavo Álvarez para que este reconsiderara a Morales en el equipo titular.

Gustavo Álvarez desmiente los dichos de Cristián Caamaño en Radio Agricultura

En la antesala del trascendental duelo entre la U y Palestino, el técnico argentino del Chuncho salió a aclarar dichos rumores sobre el futbolista de 21 años.

“Bueno, volvemos el tiempo atrás. El tema Morales quedó claro e inclusive alguno de ustedes me pidieron disculpas por haber llevado información que era falsa ¿Se acuerdan de eso o no? Y creo que coinciden todos”, partió diciendo el ex DT de Huachipato.

“Aquí hay 10 periodistas más los camarógrafos y todos coinciden que fue información falsa y si fue información falsa, es punto cerrado. Ya no hay que hablar más del tema”, agregó.

La U y Morales se enfocan en el vital duelo ante Palestino | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Estamos en un momento de definición donde muchos queremos lo mejor para la U y lo mejor para eso es mantener la armonía. Si hubiera que aclarar, lo haría pero lo doy por cerrado cuando ustedes me pidieron disculpas. Disculpas otorgadas, punto cerrado”, sentenció

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente compromiso de los azules será ante Palestino. Se jugará el domingo 15 de septiembre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.