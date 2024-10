Universidad de Chile tiene este fin de semana un importante duelo dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ disputarán una nueva edición de Clásico Universitario ante la Universidad Católica en el Estadio Santa Laura.

Previo a este duelo, el entrenador Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul, en la que reveló una sensible baja dentro del plantel para el duelo ante la UC, la del joven atacante Ignacio Vásquez.

“Nacho está en su mejor momento, tuvo una lesión producto a un golpe ante Everton, llevó a un tiempo su recuperación, eso hizo que pierda ritmo futbolístico y estado de forma deportiva”, partió señalando Álvarez.

Siguiendo en su explicación, el estratega argentino indicó que Vásquez hoy en día se encuentra trabajando con el equipo, pero que no será opción para este Clásico Universitario, debido a que aún no está al 100%.

Vásquez no alcanzó a estar para el Clásico Universitario | Foto: Photosport

“Gracias a dios pudo superar su lesión, pero se está poniendo a tono físicamente, él tenía la ilusión de llegar bien a este clásico, que es tan importante para nosotros, Nacho necesita recuperarse, volver a estar al 100% y a partir de ahí volverá a ser considerado”, explicó.

Finalmente, Álvarez fue muy claro en indicar de que nunca expondrá a ningún jugador a ponerse al limite en lo físico para jugar, por lo que esperará pacientemente por la recuperación de Vásquez y cuando esté apto en su totalidad, volverá sin duda a ser una opción en la U

“A los jóvenes hay que cuidarlos, no exponerlos, por eso no quise que siga entrenando o jugando con dolor, cuando él me manifestó que tenía un dolor, automáticamente consensuamos que se recupere, primero su salud y después el equipo”, cerró.