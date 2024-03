Gustavo Álvarez defiende con uñas y dientes a criticado delantero de la U: "No considero que tenga una performance distinta al resto"

Hace unos días, comentábamos del problema que debe resolver Gustavo Álvarez en Universidad de Chile y que va de la mano de elegir al centroatacante del cuadro azul para el equipo titular.

Y eso va de la mano a los cuestionamientos que ha recibido el argentino Luciano Daniel Pons, quien llegó como gran refuerzo extranjero, pero que no ha podido responder a esa condición.

Para el técnico de la U, esta situación es muy normal, porque recién está conociendo el país y que es muy injusto valorar al futbolista, cuando aún no lleva un agran cantidad de minutos en cancha.

“Es muy injusto establecer un análisis concreto con tan pocos minutos, apenas pasa los 90′ en sumatoria. Hablamos de un jugador que llega a un país nuevo, cultura nueva y todo tiene un tiempo de adaptación, pero esto es para todos los extranjeros, no solo para Luciano Pons”, comentó Álvarez.

Ahondando en aquello, manifestó que “él se entrena bien y trabaja con el grupo en el mismo nivel de rendimiento. La verdad es un problema para mi quién queda afuera y quién inicia como titular. No considero que tenga una performance distinta al resto, si no que por ahí hay una expectativa rápida que se concrete en rendimiento, pero no desde el lado nuestro. Tenemos paciencia con él y con todos”, sentenció el estratega trasandino.

Gustavo Álvarez: “Cualquiera puede…”

Además, Gustavo Álvarez dio a conocer toda su fe respecto a Pons y a todos los refuerzos del 2024. “No tengo dudas que tanto él como todos los que llegaron este año, estarán a la altura de las circunstancias cuando hagamos la evaluación al final del campeonato”, aseveró.

Luego, el entrenador enfatizó que tanto Pons, Cristian Palacios o Nicolás Guerra está en condiciones de ser el titular en la U. “Pero Luciano no tiene ningún tipo de adaptación, es lo lógico que sucede y me dicen ‘pero no está jugando de titular’, pero eso habla bien del plantel y las variantes que tenemos. Hoy digo que cualquiera de los que puede jugar de ‘9’ puede jugar de titular, sin temor a equivocarme”, indicó.

Al concluir, recalcó que si no juegan, es porque uno está en mejor momento y el deber es ir a pelear por ese puesto. “Hay jugadores que no suman minutos porque uno está en buen rendimiento y lo tienen que superar esperando siempre la oportunidad. La adaptación es verdad, pero de todos los jugadores”, cerró Álvarez.

Álvarez defendió con todo a Pons (Photosport)

¿Cuáles son los números de Luciano Daniel Pons en la U?

En lo que va de Campeonato Nacional de Primera División, Luciano Daniel Pons ha jugado 94 minutos, graficados en dos partidos, uno de ellos como titular. No ha anotado goles y ha recibido una cartulina roja.