Gustavo Álvarez no se calienta la cabeza con los partidos suspendidos que tiene Colo Colo: "Lo único que..."

Se viene la fecha 25 del Campeonato Nacional y Universidad de Chile recibirá a Huachipato buscando tres nuevos puntos que le permitan a los azules afianzarse en la cima del certamen.

Sin embargo, hay cierta incertidumbre en las huestes azules luego que el perseguidor, Colo Colo sigue sumando partidos suspendidos, por su participación en la Copa Libertadores.

Sobre eso, se refirió este lunes, el DT azul Gustavo Álvarez, quien fue consultado sobre este tema, justo en la previa del compromiso ante los acereros. En la ocasión, el estratega argentino dijo que el foco de los universitarios solo debe estar en lo que es jugar y triunfar.

“Primero, lo mejor para nosotros es jugar y ganar, entonces nuestro trabajo podemos decir que está bien hecho. Ahora, la transformación de la brecha de la diferencia de puntos de potencial en real, que sería muy bueno saberlo, pero atendiendo las postergaciones que hubo, hay que tener paciencia, esperar que esos partidos se jueguen y ver cuál es la diferencia real entre los dos equipos”, manifestó Álvarez.

Luego, reiteró que el objetivo de los laicos es solo uno, mientras los albos se van poniendo al día. “Como eso no lo podemos modificar, lo único que podemos hacer es jugar, jugar bien y ganar, entonces ahí nuestra tarea está hecha”, sostuvo el Profe.

Álvarez: “El calendario de los rivales…”

Sobre el equipo que los sigue se encuentre compitiendo en la Libertadores, el estratega dijo que no es un escenario muy diferente al que se encontraron en gran parte de la presente temporada.

“Que los equipos jueguen torneos internacionales, nos pasó todo el año. Fuimos compitiendo con equipos que estaban en compromisos internacionales y lo planificamos acorde a una estrategia, sin contemplar si los rivales estaban o no compitiendo en el ámbito internacional”, afirmó.

Finalmente, dijo no gastarse en lo que respecta a otros clubes. “Lo que hagan los competidores nuestros o el calendario que toca, ya es algo que no pueda modificar, entonces no gasto energía en eso”, cerró Álvarez.

¿Cuántos puntos tiene Universidad de Chile en el torneo?

Transcurridas 24 fechas, la Universidad de Chile es puntera del Campeonato de Primera División con 52 puntos.