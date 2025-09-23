Universidad de Chile se alista para, hasta ahora, el partido más importante del semestre: la revancha contra Alianza Lima por Copa Sudamericana. Tras el 0-0 del compromiso de ida, la llave se definirá en territorio nacional.

Los azules deben triunfar para acceder a las semifinales del certamen continental, por lo que necesitarán de la mejor versión de todas sus figuras. Ello bien lo sabe Gustavo Álvarez.

El DT habló en la conferencia de prensa previa al encuentro de vuelta ante el elenco peruano y fue consultado sobre Leandro Fernández. ¿Extraña la mejor versión del delantero?

Fiel a su estilo, el entrenador le prestó ropa al atacante de 34 años y aseguró que está volviendo a brillar. A pesar de no ser titular, confía plenamente en sus capacidades.

“No lo extraño, porque me lo está demostrando en los entrenamientos. Está muy bien. Quizás en el último partido jugó menos minutos de lo que podía haber jugado. Incluso, hasta lo hablé con él”, comentó.

En dicha línea, el director técnico cerró señalando: “Pero Leandro está volviendo a ser el que era y lo vamos a necesitar. Él lo sabe y no tengo duda de que cuando le toque lo va a hacer muy bien”.

Gustavo Álvarez trabaja para volver a tener la mejor versión Leandro Fernández en Universidad de Chile. (Photosport)

Los números de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el delantero ha disputado un total de 29 compromisos con la camiseta azul. En ellos, ha logrado aportar con siete goles y seis asistencias.