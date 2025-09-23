Universidad de Chile está 100% focalizada en el partido de vuelta contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El cuadro laico cuenta las horas para recibir la definición de la llave.

Para eso, Gustavo Álvarez necesitará de todas sus figuras, aunque una ya quedó fuera del encuentro: su ausencia fue confirmada por el propio entrenador en conferencia de prensa.

¿A quién se refirió? El DT entregó el parte médico de sus dirigidos y ratificó que uno de los mayores valores del equipo tendrá que ver la revancha desde las graderías.

“Está todo el plantel a disposición, con posibilidades de alinear, con excepción de Marcelo (Díaz). Es la única baja que tenemos hoy en el plantel, el resto entrenó con normalidad”, comentó.

De esta manera, el cuerpo técnico azul tendrá que dirimir quién será el reemplazante del mediocampista. Si la planificación no cambia, será Sebastián Rodríguez.

Cabe destacar que tanto Lucas Di Yorio como Israel Poblete entrenan con normalidad y están disponibles para intentar clasificar a las semifinales del certamen continental.

Marcelo Díaz no dirá presente en la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima

El duelo está pactado para este jueves 25 de septiembre. Tal compromiso, válido por la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.