Universidad de Chile tiene todo definido para recibir a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El conjunto azul ratificó su alineación estelar para la revancha en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tras el 0-0 de la ida, Gustavo Álvarez tuvo que modificar el mediocampo. La razón: Marcelo Díaz se desgarró y no podrá decir presente en el compromiso de vuelta ante la escuadra peruana.

¿Quién lo reemplazará? Según la información recabada por BOLAVIP Chile, será Sebastián Rodríguez. El volante uruguayo tendrá una oportunidad de oro ante su antiguo equipo.

El resto del once inicial, el mismo que se presentó el 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Se mantendrá el dibujo táctico 3-4-2-1 impuesto en los últimos partidos.

Cabe destacar que a Universidad de Chile solo le sirve ganar para clasificar directamente a las semifinales de Copa Sudamericana. En caso de empate, habrá lanzamientos penales.

Universidad de Chile tiene un cambio en su formación titular para recibir a Alianza Lima.

La formación de Universidad de Chile

El once azul será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

Dicho compromiso entre U. de Chile y Alianza Lima está pactado para el jueves 25 de septiembre. Se jugará desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.