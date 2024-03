En Universidad de Chile se preparan para lo que será una nueva fecha en el Campeonato Nacional, en donde el conjunto ‘Laico’ se debe ver las caras ante Cobreloa en el norte de nuestro país, en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Para esta jornada, el DT de los ‘Azules’, Gustavo Álvarez habló con los medios en el Centro Deportivo Azul, en donde vivió un episodio que lo cabreó un poco, en la que fue consultado por las criticas a Luciano Pons, en donde le indicaron que este jugador fue de expresa petición de él y que hasta hoy, no ha rendido, en donde respondió.

“De mi deseo son todos los jugadores que llegaron a la U, consensuado con la dirigencia”, partió señalando Álvarez.

Entremedio de su respuesta, el periodista interrumpió al DT de la U y le recalcó nuevamente por el tema de las criticas, en donde Álvarez cambió brevemente su semblante en la conferencia “no entiendo, me interrumpiste, no sé que me quieres preguntar”.

Álvarez se mosqueó en conferencia por esta consulta | Foto: Photosport

Luego, el periodista le hizo nuevamente la pregunta del por el tema de las criticas a Pons, en el que el entrenador de la Universidad de Chile continuó con su respuesta.

“Bueno, déjame contestar completo. Todos los jugadores que llegaron al club, fueron con mi aprobación y mi visto bueno y consensuado como respondí la semana pasada cuándo se me consultó”, profundizó.

Finalmente, Álvarez remató en lo que fue la consulta en como ha visto a Luciano Pons desde su llegada a la Universidad de Chile, en la que manifestó que tanto él, como todos sus compañeros, están muy ilusionados y concentrados en los desafíos del equipo para este 2024.

“¿Cómo veo a Luciano? como a todo el plantel, entusiasmado y comprometido y con muchas ganas de cumplir el objetivo que tenemos como club”, cerró.