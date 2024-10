Universidad de Chile logró un tremendo y agónico triunfo en la semifinal de vuelta de la Copa Chile, en la que con el gol en el cierre de Luciano Pons, los ‘Azules’ logaron dejar en el camino a Coquimbo Unido y avanzaron a la final de la competición.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Gustavo Álvarez conversó con TNT Sports y se refirió a lo que fue esta importante victoria, en la que fue con especial dedicatoria para Lorenzo Prieto y toda su familia.

“Dedico este triunfo a Don Lorenzo, en su memoria, a su familia, hoy hicimos feliz a todo un público y particularmente a la familia de Don Lorenzo, dedicado a ellos”, comenzó señalando Álvarez.

Su análisis a lo que fue este triunfo ante Coquimbo fue el siguiente “fue un partido de tramite favorable, con un equipo que se agrupa e intenta salir rápido, nosotros erramos, tuvimos varias situaciones que erramos y de tanto insistir, con un delantero más y un central menos llegó el gol, pero fue justo”.

Dando la vuelta de esta importante clasificación, el entrenador argentino habló de lo que será su duelo clave por el Campeonato Nacional ante la Universidad Católica, en la que dejó un firme mensaje para la recta final del torneo.

“Tenemos que ganar los tres partidos nosotros. Es una buena oportunidad para la revancha. Es un buen equipo, tiene un buen entrenador, por algo está en la posición de la tabla en la que está, así que nos toca enfrentarnos nuevamente”.

La U ganó y avanzó a la final de la Copa Chile | Foto: Photosport

“Veo todos los equipos de la liga por igual, me gusta ver fútbol, pero no presto atención más allá del próximo rival, la verdad que me enfoco mucho hasta aquí en Coquimbo y a partir de mañana en la Universidad Católica”, explicó.

Finalmente, Álvarez piensa en grande con la Universidad de Chile y espera poder logar el anhelado doblete de títulos con la chance de poder coronarse como campeones de la Copa Chile y el Campeonato Nacional.

“Vamos partido a partido, nosotros ahora tenemos que ganar los tres partidos del Campeonato Nacional y después jugar la final y ganarla”, concluyó.