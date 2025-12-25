Universidad de Chile se acerca a su nuevo entrenador, Francisco Meneghini. La directiva azul confirmó que dicho nombre fue el escogido para asumir el desafío, lo que generó una importante reacción.

¿De quién? Gustavo Lorenzetti aprobó su arribo a la institución. En conversación con Radio ADN, el campeón con los estudiantiles respaldó a su viejo conocido para sus próximos desafíos.

Y en dicha línea, lo comparó con Jorge Sampaoli. Para el mítico volante, hay similitudes entre ambos estrategas, por lo que tiene fe en el proceso que se comenzará a construir en 2026.

“Estuvo en el cuerpo técnico con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez en 2016. Lo conozco, trabaja muy bien y creo que vienen todos de la misma línea de (Jorge) Sampaoli“, comenzó señalando.

Luego, sobre el novel DT, el monarca de la Copa Sudamericana 2011 agregó: “Seguramente se va a ver una U de Chile agresiva, que va a imponer condiciones. Le tengo mucha confianza”.

Gustavo Lorenzetti aprobó el arribo de Francisco Meneghini a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La advertencia de Gustavo Lorenzetti a Universidad de Chile

Finalmente, el recordado mediocampista le envió una advertencia a Azul Azul. No bastará con un nuevo director técnico, sino que también tendrán que cerrar incorporaciones de calidad.

“Eso sí, seguramente van a tener que llegar un par de refuerzos clave para potenciar lo bueno que ya tiene la U en el plantel“, concluyó el símbolo de Universidad de Chile.

En síntesis:

Lorenzetti, quien compartió con “Paqui” cuando este era analista en 2011 y luego ayudante de Sebastián Beccacece en 2016, fue enfático en las similitudes tácticas con el casildense: