Héctor Chico Hoffens levanta el ánimo de los hinchas de Universidad de Chile: "No se ha perdido nada, no se apresuren"

En Universidad de Chile quieren recuperar la senda de la victoria y por cierto, para eso deben vencer a Unión La Calera y así sacarse la frustración de lo que fue la amarga derrota ante Deportes Iquique del pasado domingo.

Resultado, que de alguna manera provoca que ya no dependa del equipo de Gustavo Álvarez el alcanzar la corona de campeón y esperar lo que vaya a hacer Colo Colo, quienes tienen tres partidos pendientes.

Algo, que muchos ya dan por sentado que los albos se quedarán con el título producto de su buen momento futbolístico y anímico, donde se sostiene que tendrían que ganar los siete partidos que le restan a la escuadra de Jorge Almirón.

Sin embargo, un histórico de la U como es Héctor Hoffens llama a no cantar victoria en Macul y en conversación con BOLAVIP CHILE dio cuenta que nada está resuelto. “No, no está perdido. Falta, falta, no se apresuren”, dijo en recordado ex delantero.

De todos modos, el Chico Hoffens apuntó a que jugadores azules no vuelvan a equivocarse como lo hicieron en el Estadio Tierra de Campeones. “Hubo errores garrafales. Son profesionales, los llaman a la selección y cometen errores de cabro chico, garrafales”, afirmó.

Chico Hoffens: “Confío en la U”

Manteniendo su línea, el ex alero manifestó que nada está dicho y que desde luego, los duelos finales serán determinantes. “No se ha dicho nada. Quedan algunos partidos, queda mucho todavía. Puede pasar cualquier cosa”, expresó.

Finalmente, reiteró que su esperanza tiene color azul. “Yo tengo fe en que la U va a recuperar esta derrota y contra La Calera es un duelo importantísimo, sobre todo para subir la moral”, concluyó Hoffens.

Hoffens dice que mantiene la fe intacta en la U y que nada está dicho (Prensa UCH)

¿Cuántos puntos tiene la U en la tabla de posiciones?

Los azules acumulan a la fecha 26 del Campeonato de Primera División, 55 puntos que los mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones.