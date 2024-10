El fin del campeonato está al rojo vivo con Universidad de Chile y Colo Colo peleando palmo a palmo la corona del fútbol chileno y por eso las pasiones están más altas que nunca.

Gabriel Mendoza, un provocador nato, aseguró que a la U se le venía el cagazo después del triunfo albo ante Cobresal, por eso festejó recalcando sus dichos la derrota de la U en Iquique.

BOLAVIP conversa con Martín Gálvez, ex jugador azul y el que está molesto con el Coca. “Esas palabras no corresponden a un jugador que fue seleccionado chileno, por más chistoso que quiera parecer, es un maleducado que muestra la hilacha, muestra sus orígenes”, dispara de entrada.

Agregando que “entre futbolistas y ex futbolistas no deberían existir estos comentarios, pero no sorprende de Mendoza, el brea anda con la boca suelta y suelta cosas que no debe”.

El Tincho cree que hay una estrategia alba para causar temblores en el Centro Deportivo Azul. “Hay un interés de él, de Vidal, que buscan desestabilizar el ambiente de Universidad de Chile y por eso no hay que pescar, centrarse en el club e ir por los doce puntos”, asegura.

Tincho Gálvez critica duramente a Gabriel Mendoza

Consultado por la tesis de que los azules dejaron escapar el título en Iquique, el ex 10 aclara que “la U, Colo Colo y varios equipos están jugando partidos relevantes en esta etapa de la temporada y no hay ningún favorito, cuesta creer que uno tenga la carrera ganada”.

Gálvez cree que de acá al final “la U tendrá que sacar lo mejor de su repertorio para ganar los cuatro partidos que quedan y no empatar ninguno, y si empata, nada que hacer, no lo veo como un aspecto sicológico que incide en una base de rendimiento”.