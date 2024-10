El Campeonato Nacional de Primera División vive momentos cruciales y el monarca saldrá entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde los albos de ganar todos sus duelos que le restan, obtendrán la corona.

Y es así como, declaraciones como la de Arturo Vidal tras derrotar a Universidad Católica diciendo que “a la U se le acaba la ilusión“, tuvieron cierto (cierto) eco en el Centro Deportivo Azul.

Es así como este viernes, el técnico Gustavo Álvarez consultado al respecto, puso paños fríos a todos esos comentarios que se pueden producir, “en estas situaciones de desenlace, de término, hay que mantener el equilibrio, más que nunca”, dijo el argentino.

Ahondando en aquello, el ex DT de Huachipato agregó que “yo como conductor es importante lo que digo y sobre todo lo que hago. Yo defino madurez como la templanza o la forma de accionar ante situaciones externas, determinantes como puede ser, en fútbol, los desenlaces de un torneo”, enfatizó el estratega.

Álvarez: “Cuando a uno lo alteran las circunstancias exteriores…”

En ese sentido, el entrenador no se hace mayores dramas y sabe, junto a su plantel, que hay que ser maduros, pero siempre de principio a fin. “La mejor forma de demostrar nosotros, empezando por mí, madurez y carácter, es seguir de la misma forma, seguir como empezamos, independiente de la fecha y la ventaja en puntos”, manifestó.

¿Y el palito para Jorge Almirón? Al menos, el técnico de la U cree que desde la conducción es necesario otorgar ese equilibrio al resto. “Cuando a uno lo alteran las circunstancias exteriores, me parece que es una falta de equilibrio y una alerta en la capacidad y el carácter del conductor. No hay nada externo que me altere en mi forma de conducir y el plantel es muy consecuente con esa forma”, cerró Álvarez.

¿Cuántos puntos tiene la U en la tabla de posiciones?

Los azules acumulan a la fecha 26 del Campeonato de Primera División, 55 puntos que los mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones.