Universidad de Chile empieza a pensar qué pasará en 2024. El técnico Mauricio Pellegrino termina su vínculo con el Romántico Viajero a fines de la temporada 2023 y Azul Azul aún no inicia las gestiones para extender el vínculo del transandino de cara al próximo año.

Lo cierto es que los resultados en la recta final de la temporada son vitales para Pellegrino y la U. Sí logra meter al equipo en un torneo internacional, el argentino tiene serias opciones de seguir su camino. Ahora, si no se consigue el objetivo, la pista se pone difícil.

Ante ello, Bolavip Chile adelantó que hay dos candidatos en la mira de Azul Azul: Francisco Paqui Meneghini y Gustavo Álvarez. Tras conocer esos nombres, el ex DT de la U, Héctor Pinto, entregó su parecer y fue tajante en su veredicto para el posible sucesor de Pellegrino.

“Meneghini conoce a la U porque trabajó ahí un tiempo en ese staff de Jorge Sampaoli. Él conoce un poco al club, pero no me gusta y preferiría a alguien más“, disparó el Negro en diálogo con Bolavip.

Héctor Pinto no quiere ver ni en pintura a Paqui Meneghini en la U (Archivo)

El ex entrenador de la U no tiene nada personal contra Meneghini, eso lo aclara de inmediato, y su opinión tiene que ver con que siente que el equipo mágico tiene que volver a impregnarse con sus orígenes. En ese sentido, Paqui no tendría mucho que hacer, aunque sí estuvo en el club como analista de videos.

“Me parece que el próximo técnico de la U, claramente para mí, tiene que ser alguien que conociera la historia de Universidad de Chile. Por ahí, hay que apuntar”, añadió.

Su candidato es…

Héctor Pinto tiene en la mira a una de los posibles para poder reemplazar a Pellegrino en caso que no quieran continuar con los servicios del argentino. El Negro quiere ver, otra vez, en el club a uno de los que lleva una gran campaña en el fútbol chileno.

“Puede ser Gustavo Huerta, quien trabajó en la U y conoce bastante al club y el fútbol chileno. Si es por rendimiento, Gustavo es candidato serio para mí”, explicó el entrenador.

¿Cuándo termina el contrato de Pellegrino en la U?

Mauricio Pellegrino tiene vínculo con la Universidad de Chile hasta fines de 2023. Si el argentino quiere continuar al mando del equipo se tendrá que sentar a negociar con Azul Azul, tras la finalización del campeonato de Primera División. Aún no se empiezan con las charlas para extender el contrato por un año más.