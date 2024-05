Pese a que Universidad de Chile lleva 12 partidos sin saber de derrotas en el Campeonato Nacional 2024, lo cierto es que al entrenador argentino Gustavo Álvarez hay puestos que todavía le siguen generando ciertas dudas.

Es por esto que la directiva de Azul Azul y el ex DT de Huachipato ya estarían comenzando a analizar a ciertos nombres para reforzar al plantel del Romántico Viajero.

Recordar que luego del término de la primera rueda del Torneo Nacional comenzará el período de fichajes y ahí los Azules tendrán la opción de fichar a tres futbolistas para poder pelear de una vez por todas el título del fútbol chileno.

Los Azules miran con optimismo el próximo mercado de fichajes | FOTO: Andres Pina/Photosport

HÉCTOR TITO AWAD Y LOS PUESTOS QUE BUSCA REFORZAR ÁLVAREZ

Tras el triunfo ante Unión La Calera, el periodista Héctor Tito Awad en el programa Hablemos del Bulla de La Magia Azul reveló cuáles son los puestos que buscarán reforzar a mitad de año.

“¿Sabes cuál es el primer refuerzo qué pidió Álvarez? El primero que quiere es un central y yo creo que la directiva se lo va a traer”, indicó el reconocido hincha del Bulla.

“El otro que quiere es un volante de corte porque no está contento con Ojeda y Cordero, que son los reales volantes de corte porque juega con Poblete y Marcelo Díaz pero en Huachipato si jugaba con volante de corte que era Sepúlveda. Lo que pasa es que no le gustan los volantes de cortes que tienen, no le dan tranquilidad Cordero y Ojeda”, sentenció.

¿CUÁNDO ABRE EL LIBRO DE PASES DE INVIERNO?

El mercado de fichajes de invierno se abrirá terminada la fecha 15 del Campeonato Nacional, que en esta oportunidad será el lunes 3 de junio. Este periodo se extenderá hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la fecha 19 del torneo.