La Universidad de Chile logró un importante triunfo por 2 a 1 ante Huachipato en el estadio CAP, resultado que le permite a los azules alcanzar la cima del Campeonato Nacional junto los Acereros.

La gran figura del equipo que dirige Mauricio Pellegrino fue el joven mediocampista Lucas Assadi, quien tuvo tuvo 6 de 7 regates exitosos, acertó 11 de 14 pases y convirtió un tanto.

Assadi se comienza a ganar un puesto en el esquema de Pellegrino | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Tras el encuentro, Héctor “Tito” Awad conversó en exclusiva con Bolavip Chile y pese a las buenas sensaciones que la U dejó en la Octava Región, se mostró mesurado.

“Me pongo igual que Pellegrino, vamos partido a partido, esperemos hasta los últimos 5 encuentros y ahí podré decir si estamos para pelear el título. A mí me interesa cómo está jugando la U, a mí no me importa empatar o perder pero siempre que jueguen bien y cuando se juega bien estás más cerca de ganar que de perder”, partió diciendo el panelista de La Magia Azul.

“El primer tiempo jugamos extraordinario. Se ve un alza individual en los jugadores que es lo importante para que hagan un buen colectivo”, agregó.

Por último, Awad destacó el rendimiento de uno de los canteranos del cuadro bullanguero. “Apareció Assadi. Estuvo constantemente pidiendo la pelota y convirtió un golazo. Ya estamos viendo al Assadi que es el verdadero diamante de la U”, sentenció.