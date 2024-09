En las últimas horas, se ha revelado una especie de Lista Negra que tendría el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, pensando en el plantel que tendrá en la temporada 2024.

Uno de esos nombres que está en duda su continuidad es el de Marcelo Morales, que termina contrato el 31 de diciembre y a la fecha aún no renueva con la tienda estudiantil.

Héctor Tito Awad dialogó con BOLAVIP CHILE respecto a la situación del zurdo de San Miguel y lo primero que sentencia es que sería un error mutuo si es que se va de la U.

“Lo del Shelo sí sería un error, pero también un error compartido. No se cuánto se le ha ofrecido a él, no se cuánto él quiere y sabemos el representante que tiene”, enfatizó el comunicador.

Agregó que es difícil saber en qué está la negociación que poco y nada ha avanzado. “Y lo dan como si lo estuvieran echando y yo no creo que lo están echando. He conversado con algunas personas y me dicen que le han dado varias fórmulas para renovarlo y no han llegado a acuerdo”, reveló el comentarista de La Magia Azul.

Awad: “La U quiere participar en una…”

Pero, ¿Qué ocurrirá? Según el periodista, “no están negando que se pueda ir, pero la idea es que la U participe en alguna posible venta del Shelo”, dio cuenta el contertulio azul en Show de Goles.

Finalmente, reiteró que si se va, sería una equivocación de grandes dimensiones. “Pero sí, sería un error si se va, sobre todo si no tiene nada seguro afuera”, concluyó Tito Awad.