Las listas negras de los jugadores que no seguirán el 2025 perturban al mundo azul.

Leyenda de la U no quiere filtraciones: "Estamos peleando el torneo y no hay que moverse de ese foco"

Universidad de Chile dejará las fiestas patrias atrás para retomar su lucha en el Campeonato Nacional cuando reciba este martes a las 20:00 en el Estadio Nacional a Huachipato.

La U se mueve en aguas tranquilas en la previa, salvo porque en algunos medios se han filtrado nombres de jugadores que no seguirían el 2025, como el caso del delantero Luciano Pons.

BOLAVIP conversa con Horacio Rivas, el que se muestra contrario a que se hagan hoy evaluaciones de buenos y malos rendimientos.

“No es el momento para hacer podios de mejores jugadores del campeonato, el mensaje debe ser otro, la U está a un paso de lograr algo importante por eso no me gusta y me irrita escuchar o leer que ya hay listas de jugadores de que se van a fin de año”, afirmó.

Agregando que “sé que la prensa tiene que jugar un poco con esto y apelo al club, a que de adentro no tiene que salir nada respecto a lo que pasará a fin de año, estamos peleando el torneo y no hay que moverse de ese foco”.

Horacio Rivas no quiere filtraciones en la U

Lo que viene para Universidad de Chile

Cara de Pato Rivas entiende que el encuentro ante Huachipato será difícil, pero según él, todos los encuentros tendrán complicaciones.

“La U sabe a lo que va a enfrentarse, si se preocupa de lo que pasa en los equipos vienen más abajo entonces tendría que entrar todos los partidos comiéndose las uñas”, indicó.

En esa misma línea cree que el equipo que dirige Gustavo Álvarez “debe buscar funcionamiento, rendimiento, esto es un camino que aún hay que recorrer y con la conciencia que lo que vienen son finales y jugarlas como tal”.