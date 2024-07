Ha sido un día viernes muy agitado en la Universidad de Chile, luego que se diera a conocer que Marcelo Morales no fue citado al partido que sostendrá la U ante Everton este domingo, en el Estadio Nacional.

Para la ocasión, hinchas y especialistas apuntan a los posibles responsables de esta situación, donde un alto porcentaje se lo lleva el entrenador, Gustavo Álvarez. Sin embargo, hubo quienes han defendido al estratega.

Uno de esos, fue Héctor Tito Awad, quien primero dijo que no es un congelamiento para el Shelo, si no que no es considerado y que en esta pasada, blinda al estratega, quien solo acata órdenes, porque de lo contrario sería perjudicial para él.

“No es un congelamiento, es una no citación. El técnico es muy llano a hacer eso cuando no ve a un jugador concentrado en los entrenamientos. Sigo manteniendo que cuando una directiva le da una instrucción a un técnico, la debe acatar o si no, debe irse. Aunque, no será lo que pase en la U”, dijo Awad en La Magia Azul.

Awad: ¿Morales se quiere quedar o se quiere ir?

A su vez, el comentarista planteó la situación ante el escenario que el jugador realmente, quiere dejar a la U, porque por algo ya hubo una oferta. “¿Qué sacas con tener un jugador que no quiere quedarse? ¿Será verdad que quiere quedarse o la verdad es que quiere irse? Si ya hubo una oferta, es porque quiere irse”, sentenció el comunicador.

A su vez, emplazó a la dirigencia por no haberlo vendido cuando llegó la propuesta desde Rusia. “Cuándo llegó la oferta desde Rusia y si la dirigencia lo hubiese querido vender, ¿Estaríamos hablando cabezas de pescado? No, pues. Necesitábamos ese dinero y listo, se silenciaba así toda la teleserie”, aseveró.

Finalmente, entregó su diagnóstico de todo lo que está ocurriendo con el zurdo. “Acá hay culpas compartidas entre dirigencia y quienes representan a Morales”, concluyó Awad.

Morales no estará ante Everton (Photosport)

¿Cuándo se juega la revancha ante Everton?

Este domingo 14 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, se jugará la vuelta del duelo entre la U y Everton de Viña del Mar.