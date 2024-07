La noticia de este viernes en Universidad de Chile estuvo marcada por la marginación de Marcelo Morales del partido que sostendrá la U ante Everton, este domingo en el Estadio Nacional.

Todo, debido a que el jugador aún no resuelve su continuidad en el club. No ha existido acuerdo por renovación y la oferta que llegó por el futbolista hace unos días, fue rechazada por la dirigencia.

Y por esta marginación, también apuntan al entrenador argentino, Gustavo Álvarez por no incidir en la determinación, que habla que el zurdo de San Miguel fue dejado en el congelador.

Para esto, fue el propio Jorge Mago Valdivia, quien salió al paso de esta decisión que deja al Shelo fuera del partido ante los ruleteros de este fin de semana y lo primero que manifestó es que el mensaje que se da desde el CDA, es algo muy negativo.

“Los mensajes que dan hacia afuera no son buenos, ‘eres titular hasta que eres mio. Ya no eres mio, no serás titular’, no debiese ser así y debiesen primar los rendimientos y si el rendimiento del jugador fue bueno, entonces debiese seguir en el once titular”, dijo el mundialista.

Valdivia contra Gustavo Álvarez

A su vez, El Mago le salió al cruce al entrenador argentino, Gustavo Álvarez, porque sí debe manifestar su parecer ante estos casos que a simple vista, no lo está haciendo de esa manera.

“Sin querer apuntar, creo que Álvarez pudo haber hecho algo más. Los técnicos en estos casos deben manifestarse, por más que haya una orden del club para apartar al jugador, siento que el entrenador, si el jugador le es útil y le ha respondido, ¿Por qué debe aceptar?”, cerró Valdivia.

El Shelo no estará ante Everton (Photosport)

¿Cuándo se juega la revancha ante Everton?

Este domingo 14 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, se jugará la vuelta del duelo entre la U y Everton de Viña del Mar.